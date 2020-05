Quem 'secou' o Cruzeiro vai morrer de raiva: a promessa do novo presidente

Em apresentação aos jogadore, Sérgio Rodrigues garante que um novo Cruzeiro será construído e que o clube não perderá mais pontos fora de campo

Sérgio Rodrigues, novo presidente do , foi à Toca da para se apresentar oficialmente ao elenco celeste e conversar com os jogadores. Durante o encontro, o dirigente garantiu que os problemas do clube fora de campo acabaram e que um novo Cruzeiro será construído daqui para a frente.

A vida do time mineiro não tem sido fácil. Rebaixamento para a segunda divisão, dívidas, processos e perda de pontos fora de campo formam talvez a maior crise institucional já vivida pelo clube. Em meio a tudo isso, Sérgio Rodrigues assumiu um mandato tampão que vai até o final deste ano para organizar o clube.

“O Cruzeiro agora é outro fora de campo. Não gosto da palavra reconstrução. Estou falando da construção de um novo Cruzeiro. É isso que nós vamos fazer. Então façam a lição dentro de campo, que fora nós vamos fazer”, afirmou.

Mais times

Mas apesar do otimismo, o trabalho do dirigente não será simples. Recentemente, o Cruzeiro perdeu seis pontos na Série B após punição da Fifa referente ao não pagamento de R$ 6 milhões ao Al-Wahda, dos , pelo empréstimo de Denílson.

Então, existia a possibilidade de o clube celeste perder mais pontos, mas a nova diretoria conseguiu quitar parte da dívida de R$ 11 milhões com o Zorya, da , pela contratação do atacante Willian Bigode, evitando nova punição da Fifa.

“A gente não corre risco, não vamos mais perder pontos fora de campo. A nossa parte nós vamos fazer”, afirmou Sérgio Rodrigues.

“Façam o papel de vocês dentro de campo, que fora vocês podem ficar tranquilos, vai ter gente que pensa nisso o dia inteiro. A gente não vai dormir porque vai estar pensando em solução. É para isso que a gente trouxe uma equipe forte e profissional”, completou.

Mas mesmo com tantos problemas, o presidente mostrou confiança na recuperação do Cruzeiro e ainda disse que o trabalho que será feito servirá de exemplo para o futebol brasileiro.

“Todo mundo achava que o Cruzeiro era terra arrasada. Não é. Vamos construir um novo Cruzeiro, não tenham dúvida”, garantiu. “Vamos fazer uma história bonita. Esse filme aqui, tudo que está acontecendo, a gente ainda vai ser exibido para todo mundo da forma como fez”.

Por fim, Sérgio ainda provocou e afirmou que muitos ainda vão passar raiva com o Cruzeiro, principalmente aqueles que achavam que o clube estava acabado.

Mais artigos abaixo

“Todo mundo que achava que a gente tinha acabado, vai morrer de raiva. Quem falou que a gente ia demorar cinco, dez anos, vai morrer de raiva”.

Antes desse primeiro contato com o elenco, o presidente confirmou que pagou a folha salarial de março aos atletas e também quitou os atrasados com os funcionários do administrativo, do futebol de base e do feminino. Agora, em aberto, fica apenas a folha de abril e as férias dos jogadores, que gira em torno de R$ 2 milhões.