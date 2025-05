Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam neste domingo (01), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será transmitida com exclusividade pelo streaming Prime Video (confira a programação completa).

Eliminado da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelas primeiras posições, a Raposa soma 20 pontos e pode assumir a liderança em caso de vitória, desde que o Flamengo seja derrotado pelo Fortaleza. Em 10 partidas disputadas até o momento, o time acumula seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Já o Palmeiras chega embalado após golear o Sporting Cristal por 6 a 0 na última rodada da fase de grupos da Libertadores. No Brasileirão, o Verdão lidera com 22 pontos e busca reencontrar o caminho das vitórias após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo na última rodada.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Gabigol.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emi Martínez, Lucas Evangelista e Richard Rios; Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Desfalques

Cruzeiro

Lucas Villalba cumprirá suspensão, enquanto Matheus Henrique e João Marcelo estão lesionados.

Palmeiras

Gustavo Gómez e Murilo estão suspensos. Já Felipe Anderson, Bruno Rodrigues e Vitor Figueiredo estão lesionados.

