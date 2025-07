Cruzeiro x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Juventude se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Cruzeiro volta a campo com uma sequência de oito vitórias e dois empates nos últimos 10 jogos do Brasileirão. Com 30 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado, mas com um jogo a menos disputado, a Raposa vem de vitória sobre o Fluminense por 2 a 0.

Por outro lado, o Juventude está na briga contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 11 pontos, a equipe está a dois pontos que menos que o São Paulo, primeiro time fora. do Z-4. Em 12 jogos, acumula três vitórias, dois empates e sete derrotas. Aproveitamento de 30%.

Cruzeiro: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Bill e Gilberto.

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo, Matheus Henrique e Janderson estão lesionados, enquanto Cássio cumprirá suspensão.

Juventude

Lucas Fernandes, Ewerthon e Rodrigo Sam estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 20 de julho de 2025

domingo, 20 de julho de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 14 vitórias, contra sete do Juventude, além de seis empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, a Raposa venceu por 1 a 0.

Classificação

