Cruzeiro x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Raposa quer voltar a vencer, enquanto o Bugre busca pontos para alcançar melhor posição; veja como acompanhar na TV e na internet

Líder e campeão, o Cruzeiro recebe o Guarani nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 36ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três jogos, o Cruzeiro quer reencontrar a vitória, visando concluir o campeonato com a melhor pontuação possível. A Raposa continua com o departamento médico cheio, além de não poder contar com Matheus Bidu por questões contratuais e Zé Ivaldo, suspenso.

Já o Guarani vem de derrota na rodada passada, mas a campo mais leve após praticamente ter garantido a permanência na Série B. O desfalque do Bugre será Jamerson, suspenso, enquanto Bruno José não vai a campo por questões contratuais.

Prováveis escalações

Escalação do provável CRUZEIRO: Rafael Cabral; Geovane Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Filipe Machado, Kaiki, Daniel Jr. (Luís Felipe); Luvannor, Bruno Rodrigues e Edu.

Escalação do provável GUARANI: Lucas Ramon (Diogo Mateus), João Victor, Derlan e Mayk; Eduardo Person, Richard Rios e Giovanni Augusto; Isaque, Edson e Yuri Tanque.

Desfalques

Cruzeiro

Rafa Silva, Stênio, Chay, Neto Moura e Gasolina seguem no departamento médico, enquanto Zé Ivaldo está suspenso e Matheus Bidu fica fora por questões contratuais.

Guarani

Jamerson, suspenso, e Bruno José, por questões contratuais.

Quando é?

• Data: terça-feira, 18 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Mineirão, Belo Horizonte - MG

• Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (árbitro), Rodrigo Figueiredo Correa e Lilian da Silva Bruno (assistentes), Ronei Candido Alves (quarto árbitro) e Adriano Milczvski (AVAR)