Cruzeiro x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Após empatarem no primeiro duelo, Cruzeiro e Grêmio entram em campo na noite desta quarta-feira (31), no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming.

Com promessa de casa cheia, o Cruzeiro quer mostrar sua força e seguir vivo na competição. A Raposa não ganha há três partidas (somando todas as competições), e não possui desfalques confirmados. "Expectativa é a melhor possível, ainda mais com o segundo tempo que fizemos contra o Flamengo. Esperamos fazer um grande jogo, na quarta. O Grêmio é muito qualificado, mas também temos nosso valor e qualidade. Esperamos um grande jogo, porque será um jogo muito difícil", disse o zagueiro Lucas Oliveira.

Do outro lado, o Grêmio vem de duas vitórias consecutivas e também quer mostrar a sua tradição na Copa. O Tricolor tem todo o elenco disponível para o duelo e promete a buscar o triunfo. Em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho bancou a escalação de Gabriel Grando no gol. "Quem vai jogar quarta-feira é o Chapecó, independentemente do Adriel, que foi bem (contra o Athletico-PR). Ele não saiu por deficiência, por estar falhando, apenas poupei, como poupei outros jogadores".

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Grêmio venceu sete vezes, o Cruzeiro sete, além de seis empates.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Mateus Vital (Wallisson); Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fabio, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Luis Suárez.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?