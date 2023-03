Cruzeiro x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam na tarde desta segunda-feira (20), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Castor Cifuentes, pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Brigando para entrar no G-4 do Brasileirão sub-20, o Cruzeiro busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o São Paulo por 2 a 1 na última rodada. Já na rodada de estreia, venceu em casa o Atlético-GO por 3 a 2.

Do outro lado, o Grêmio busca manter o aproveitamento de 100% no campeonato. Até aqui, venceu o Athletico por 2 a 1 e o Fortaleza por 2 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro sub-20: Ygor, Bruno Alves, Italo, Renatinho, Miguel, Gui Meira, Japa, Jhosefer, Arielson, Robert, Luis Fernando.

Grêmio sub-20: Arthur; Viery, Paulo Henrique, Thalyson, Lucas Kawan, Gui França, Caio Araujo, Jefinho, Nathan Ribeiro, Lian, Lucas Caniggia.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?