Cruzeiro x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (23), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Goiás se enfrentam neste domingo (23), a partir das 16h (de Brasília), no Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para GO e MG, exceto Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Rogério Corrêa e com os comentários de Grafite e Henrique Fernandes ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com duas vitórias e dois empates, o Cruzeiro aparece no meio da tabela, com 22 pontos conquistados. Até aqui, foram seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 48%.

Do outro lado, o Goiás, na zona de rebaixamento com 12 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos do Brasileirão. A última vez que o Goiás venceu foi fora de casa, em junho, contra o Vasco, com um placar de 1 a 0.

Em 53 confrontos realizados entre as equipes, o Cruzeiro acumulou 28 vitórias, enquanto o Goiás conquistou 14, e houve ainda 11 empates. No último encontro válido pela Série B de 2021, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Williams, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Mateus Jussa, Filipe Machado, Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues, Robert. Técnico: Pepa.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Edu e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Luís Oyama; Armando Evangelista, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Cruzeiro

Walisson e Daniel Junior seguem fora.

Goiás

Hugo, Gabriel Novaes e Dieguinho seguem no departamento médico, enquanto Bruno Melo cumprirá suspensão.

Quando é?