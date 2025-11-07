Cruzeiro x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Cruzeiro e Fluminense e enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pará e Distrito Federal) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por três vitórias e quatro empates nos últimos sete jogos, o Cruzeiro está na terceira posição, com 63 pontos, cinco pontos a menos que o líder Palmeiras. Em 32 jogos disputados, a Raposa soma 18 vitórias, nove empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 65%.

Por outro lado, o Fluminense vem de vitória sobre o Mirassol por 1 a 0. Em sétimo lugar, com 50 pontos, o Tricolor está a dois do Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores 2026. Em 32 jogos, soma 15 vitórias, cinco empates e 12 derrotas.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Desfalques

Cruzeiro

Lucas Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Wanderson, Marquinhos e Matheus Henrique estão lesionados.

Fluminense

Martinelli cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 09 de novembro de 2025

domingo, 09 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 78 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense som 32 vitórias, contra 26 do Cruzeiro, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 2 a 0.

Classificação

Links úteis