Cruzeiro encaminha dupla de peso e acelera reforços para a Libertadores

O Cruzeiro encaminhou as contratações de Wesley, do Al-Nassr, e de Lucho Rodríguez, do Neom, ambos da Arábia Saudita, e trabalha para concluir toda a documentação a tempo de inscrever a dupla nas oitavas de final da Libertadores. Os dois atacantes chegarão por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo, e a diretoria celeste corre para registrá-los até a próxima sexta-feira (7), prazo final estabelecido pela Conmebol para alterações na lista de jogadores da competição.

Wesley tem logística definida e está muito perto de ser contratado. O atacante de 21 anos organiza a viagem para Belo Horizonte e é esperado até quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato na Toca da Raposa. O jogador, revelado pelo Corinthians e pertencente ao Al-Nassr desde 2024, disputou a última temporada emprestado à Real Sociedad, da Espanha, onde disputou cinco jogos, mas não marcou ou deu assistência.

A situação de Lucho Rodríguez também está bem encaminhada. O uruguaio de 23 anos recebeu autorização do Neom para viajar ao Brasil e deve desembarcar em Belo Horizonte na terça-feira para finalizar os trâmites burocráticos. Assim como Wesley, o ex-atacante do Bahia assinará contrato de empréstimo válido por uma temporada, também com opção de compra ao término do vínculo, em julho de 2027. Na Arábia Saudita, marcou seis gols e deu duas assistências em 31 partidas na última temporada.

As contratações atendem a uma necessidade do elenco de Artur Jorge, que busca reforçar o setor ofensivo para a reta decisiva da temporada. Wesley atua preferencialmente pelos lados do campo e se destaca pela velocidade e capacidade de drible no um contra um, enquanto Lucho pode jogar tanto como centroavante quanto aberto pelas pontas, oferecendo maior versatilidade ao ataque.

Se forem regularizados até sexta-feira (7), ambos estarão aptos a enfrentar o Flamengo pela ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (12), em duelo disputado no Mineirão, às 21h30 (horário de Brasília).