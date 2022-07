Cruzeiro descarta volta de Ricardo Goulart; entenda a decisão

Ronaldo Fenômeno e seus pares decidiram pela não contratação do meia-atacante. Salário e estilo de jogo pesaram contra o negócio

A diretoria do Cruzeiro descartou a contratação de Ricardo Goulart no mercado da bola. O novo gestor do clube, Ronaldo Fenômeno, fez uma consulta sobre a situação do atleta, que rescindiu contrato recentemente com o Santos, mas não avançará nas tratativas para a sua chegada à Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

Internamente, a avaliação é de que o atleta é considerado caro para os atuais padrões cruzeirenses. O clube não pretende elevar a sua folha salarial, que se aproxima dos R$ 3,5 milhões por mês com a chegada dos novos reforços. O meio-campista de 31 anos recebia cerca de R$ 500 mil por mês em sua passagem pela Vila Belmiro.

Em crise financeira — a dívida do clube ultrapassa R$ 1 bilhão —, não há a intenção de contratar um jogador que seja considerado caro para os padrões do clube no atual momento. Goulart foi descartado pela diretoria no momento.

Outro ponto que fez a cúpula desistir é o padrão de jogo adotado por Paulo Pezzolano. O técnico uruguaio renovou com o clube até dezembro de 2023 e tem um estilo de jogo que prioriza a intensidade dos atletas. Ricardo Goulart, conforme avaliado pela cúpula, não se encaixa no futebol atual da equipe.

Em sua passagem recente pelo Santos, o jogador encontrou dificuldades para engatar uma sequência de jogos. Ele teve muitos problemas físicos durante o curto período em que defendeu as cores da equipe paulista. O mesmo aconteceu em seu empréstimo para o Palmeiras — ele esteve na Academia de Futebol em 2019.

Nesta temporada, o atleta fez 30 partidas pelo Santos, com quatro gols marcados e três assistências. Ele tinha contrato com o clube até o fim de 2023, mas chegou a um acordo para rescisão amigável. Seu estafe agora busca uma ida ao Bahia.