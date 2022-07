Estafe de Ricardo Goulart prepara ida à Série B; Bahia é prioridade

Empresários do jogador pretendem oferecê-lo a clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Bahia é a prioridade

O estafe de Ricardo Goulart prepara a ida do meia-atacante para um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Bahia tornou-se a prioridade dos responsáveis pela gestão da carreira do atacante, como soube a GOAL.

O empresário Paulo Pitombeira fez contato com o clube antes da queda à segunda divisão no ano passado e voltará a conversar nos próximos dias. A organização do Tricolor baiano, especialmente com a chegada do Grupo City, é o que faz o jogador e seu estafe considerarem a ida para a equipe da Fonte Nova.

Ricardo Goulart negocia a rescisão contratual com o Santos desde o fim de semana e não deve permanecer na Vila Belmiro. O vínculo do jogador com o clube se encerra em dezembro de 2023. Como já fez 11 partidas pela Série A, não pode se transferir para outra equipe da elite do futebol nacional — o limite são sete jogos no torneio.

Em que pese a prioridade do Bahia, outros clubes da Série B do Brasileirão não estão descartados pelo estafe de Ricardo Goulart. O agente Paulo Pitombeira cogita a possibilidade de negociá-lo com um dos gigantes da segunda divisão atual.

O único empecilho para um acordo com o meia-atacante de 31 anos é a questão salarial. O jogador recebia mensalmente entre R$ 600 mil e R$ 800 mil durante a sua passagem pela Vila Belmiro. A sua saída, inclusive, é uma forma de reduzir os gastos com o jogador.

Em 2022, Ricardo Goulart fez 30 partidas, sendo 22 na condição de titular, e ficou em campo por 1.760 minutos. No período, marcou quatro gols e deu três assistências para os seus companheiros de equipe.