Cruzeiro x CSA: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Time alagoano precisa da vitória neste domingo (6) para escapar do rebaixamento; veja como acompanhar na TV e na internet

Ameaçado pelo rebaixamento, o CSA visita o Cruzeiro na noite deste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 38ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo na Globo, na TV aberta, no SporTV e no Premiere, no pay-per-view.

Campeão com várias rodadas de antecedência, o Cruzeiro terá o Mineirão lotado para se despedir de sua torcida e levantar a taça em uma noite que promete ser de muita festa.

Do outro lado, o CSA é o 16º colocado, com 42 pontos e sabe que precisa vencer para garantir a sua permanência na Série B sem depender de qualquer outro resultado. Caso perca, os alagoanos terão que torcer por uma derrota do Novorizontino para o Operário.

Escalações:

Escalação do provável Cruzeiro: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Brock, Geovane Jesus, Filipe Machado, Willian Oliveira, Matheus Bidu, Bruno Rodrigues, Luvannor e Edu.

Escalação do provável CSA: Marcelo Carné, Everton Silva, Douglas, Lucão, Diego Renan, Geovane, Gabriel, Lourenço, Yann Rolim, Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

CSA

Jonathan, Werley e Rogério estão lesionados.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: Mineirão, Belo Horizonte - MG

•Arbitragem: Jean Pierre Lima (árbitro), Jorge Bernardi e Luanderson dos Santos (assistentes), Vinicius Amaral (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (VAR)