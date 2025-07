Cruzeiro x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Amazon Prime, no streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Ceará por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Maior campeão do torneio, a Raposa está em busca do sétimo troféu. Na terceira fase, a equipe mineira eliminou o Vila Nova por 5 a 0 no placar agregado.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o CRB garantiu a classificação para as oitavas de final ao eliminar o Santos nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Jonathan Jesus (Fabrício Bruno), Lucas Villalba e Kaiki; Walace (Lucas Romero), Lucas Silva e Christian (Eduardo); Matheus Pereira, Marquinhos (Wanderson) e Gabigol (Kaio Jorge).

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Alemão e Léo Campos; Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Pottker e Douglas Baggio (Herculano).

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo e Janderson estão no departamento médico.

CRB

Weverton está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 30 de julho de 2025

quarta-feira, 30 de julho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma seis vitórias, contra duas do CRB, além de cinco empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, a Raposa venceu por 2 a 0.

Links úteis