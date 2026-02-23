Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.
Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo
O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, o time agora volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na lanterna, com apenas um ponto conquistado, a Raposa entra em campo em busca da reabilitação. Até aqui, além das derrotas para Botafogo por 4 a 0 e Coritiba por 2 a 1, a equipe empatou com o Mirassol em 2 a 2.
Para o confronto, o técnico Tite terá o retorno de Matheus Henrique, que cumpriu suspensão no Paulistão.
Do outro lado, o Corinthians chega motivado após garantir vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao superar a Portuguesa nos pênaltis por 8 a 7. No Brasileirão, o Timão ocupa a quinta colocação, com seis pontos somados. Depois de estrear com derrota para o Bahia por 2 a 1, a equipe se recuperou e venceu Athletico-PR por 1 a 0 e RB Bragantino por 2 a 0.
Cruzeiro: Cassio; William, Fabrício Bruno, Villaba e Kaiki; Lucas Silva e Lucas Romero; Arroyo, Matheus Pereira e Gérson; Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
Desfalques
Cruzeiro
Kauã Moraes, Sinisterra, Chico da Costa e Marquinhos estão no departamento médico.
Corinthians
Yuri Alberto e Matheus Pereira estão lesionados.
Que horas começa Cruzeiro x Corinthians
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
