Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoCruzeiro
team-logoCorinthians
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2026

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), no Estádio Mineirão; confira a programação e outras informações do jogo

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida acontece no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere, no pay-per-view.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça!🟢

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, o time agora volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na lanterna, com apenas um ponto conquistado, a Raposa entra em campo em busca da reabilitação. Até aqui, além das derrotas para Botafogo por 4 a 0 e Coritiba por 2 a 1, a equipe empatou com o Mirassol em 2 a 2.

Para o confronto, o técnico Tite terá o retorno de Matheus Henrique, que cumpriu suspensão no Paulistão. 

Brasileirão
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Corinthians crest
Corinthians
COR

Do outro lado, o Corinthians chega motivado após garantir vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao superar a Portuguesa nos pênaltis por 8 a 7. No Brasileirão, o Timão ocupa a quinta colocação, com seis pontos somados. Depois de estrear com derrota para o Bahia por 2 a 1, a equipe se recuperou e venceu Athletico-PR por 1 a 0 e RB Bragantino por 2 a 0.

Cruzeiro: Cassio; William, Fabrício Bruno, Villaba e Kaiki; Lucas Silva e Lucas Romero; Arroyo, Matheus Pereira e Gérson; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon, Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Cruzeiro

Kauã Moraes, Sinisterra, Chico da Costa e Marquinhos estão no departamento médico. 

Corinthians

Yuri Alberto e Matheus Pereira estão lesionados.

Que horas começa Cruzeiro x Corinthians

crest
Brasileirão - Brasileirão

Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

CRU

Outros

COR

1

1

Empate

3

Vitórias

6

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0