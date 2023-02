Cruzeiro tenta a contratação de Matheus Dória, zagueiro do Santos Laguna

Zagueiro de 28 anos tem contrato com o clube do México até 30 de junho de 2025 e conversa com a Raposa no mercado da bola, mas há outros interessados

O Cruzeiro conversa sobre a possibilidade de contratação do zagueiro Matheus Dória, que pertence ao Santos Laguna, do México, como soube a GOAL. As tratativas ainda estão em estágio inicial.

À procura de um defensor no mercado da bola, o clube de Belo Horizonte acredita que o ex-jogador de Botafogo e São Paulo pode ser útil no elenco comandado por Paulo Pezzolano.

A diretoria de Ronaldo Fenômeno busca um zagueiro desde que a negociação com o paraguaio Bruno Valdez melou. O estrangeiro, que rescindiu contrato com o América, do México, e esteve perto da Toca da Raposa II, acertou a transferência para o Boca Juniors, da Argentina.

A informação sobre o interesse do Cruzeiro na contratação do zagueiro Dória foi inicialmente divulgada pelo IG e pelo Blog da Raposa e confirmada pela reportagem da GOAL.

Aos 28 anos, Dória é tratado como o nome ideal para a função no Cruzeiro atualmente. O zagueiro de 28 anos tem contrato com o Santos Laguna, do México, até 30 de junho de 2025. O jogador atrai interesse de outros clubes do futebol brasileiro, conforme apurado pela reportagem.

Matheus Dória disputou 11 partidas pelo Santos Laguna na atual temporada, somando 636 minutos em campo. Ele não fez gols ou deu assistências no período.