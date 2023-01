Cruzeiro tem acordo verbal para a contratação de Bruno Valdez

Zagueiro de 30 anos assinará por duas temporadas na Toca da Raposa II e custará US$ 700 mil por ano ao clube de Belo Horizonte

O Cruzeiro chegou a um acordo verbal para a contratação do zagueiro Bruno Valdez no mercado da bola, como soube a GOAL. Os mineiros enviarão, na manhã desta sexta-feira (13), o modelo de contrato ao estafe do jogador para que ele dê sinal positivo e viaje a Belo Horizonte para acertar a mudança ao Brasil.

A proposta cruzeirense é de duas temporadas, até dezembro de 2024, e com gasto anual de US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões na cotação atual) — o valor inclui salário, luvas, direitos de imagem e comissão para os agentes do atleta. O pagamento mensal será inferior a R$ 270 mil. A pedida inicial do atleta era para que esse valor fosse de US$ 1 milhão por temporada.

O acordo foi firmado em reunião na última quarta-feira (11). A conversa ocorreu de forma virtual e contou com a participação de dirigentes do Cruzeiro e de integrantes do estafe do jogador.

A proposta do Cruzeiro é a maior que o jogador recebeu na atual janela de transferências, e ele já deu sinal positivo para a transferência à Toca da Raposa II.

O Cerro Porteño também demonstra interesse na contratação do atleta, mas ele já deu a palavra ao clube de Belo Horizonte. Bruno Valdez ainda foi consultado por clubes da MLS (Major League Soccer).