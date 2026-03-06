Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Mineiro 2026

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela final do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, do Premiere, da GE TV e da SportyNet(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Cruzeiro chegou à final do Campeonato Mineiro após eliminar o Pouso Alegre, na semifinal, com duas vitórias. Por outro lado, a Raposa não teve um bom início no Brasileirão, somando dois empates e duas derrotas em quatro rodadas. O momento ruim colocou pressão em Tite que, se não vencer o estadual, deve ser demitido.

Já o Atlético-MG, que também não largou bem no Campeonato Brasileiro, já trocou de treinador. Antes comandado por Jorge Sampaoli, o Galo agora tem outro argentino no bando de reservas: Eduardo Domínguez. A equipe teve dificuldades para chegar à final do Mineiro, precisando dos pênaltis para eliminar o América-MG.

O clássico mineiro deve pegar fogo, com os dois rivais disputando o título. O Cruzeiro quer voltar a ser campeão, já que seu último estadual foi vencido em 2019, enquanto o Atlético busca seu heptacampeonato seguido.

Cruzeiro: Matheus Cunha (Cássio); William, Lucas Villalba, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arroyo, Christian (Gerson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Atlético-MG: Éverson; Ángelo Preciado, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco e Maycon; Victor Hugo, Gustavo Scarpa e Reinier (Dudu); Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques

Cruzeiro

Jonathan Jesus, Chico da Costa, Marquinhos e Sinisterra seguem lesionados, enquanto Cássio é dúvida.

Atlético-MG

Lyanco e Alexsander ficam de fora por lesão.

Quando é?

Data: domingo, 8 de março de 2026

domingo, 8 de março de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Mineirão - Belo Horizonte, MG

