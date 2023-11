Cruzeiro x Athletico-PR: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (30), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam na noite desta quinta-feira (30), às 20h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o Goiás por 1 a 0, o Cruzeiro, com 44 pontos, seguirá fora da zona de rebaixamento na rodada e pode até mesmo confirmar a pernanência na Série A em caso de vitória no Mineirão.

Do outro lado, o Athletico-PR chega pressionado em busca da recuperação, após quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos disputados. Com 52 pontos, o Furacão está a oito pontos do G-4. Na última rodada, a equipe empatou com o Vasco sem gols.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Ian Luccas e Mateus Vital; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Wesley. Técnico: Paulo Autuori.

Athletico-PR: Bento , Cacá, Thiago Heleno, Lucas Esquivel, Fernandinho, Erick, Christian, Vitor Bueno, Agustín Canobbio, Willian, Tomás Cuello. Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques

Cruzeiro

Não há desfalques confirmados.

Athletico-PR

Vidal, Kaique Rocha, Alex Santana, Rômulo e Pablo seguem no departamento médico.

Quando é?