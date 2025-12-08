Cruz Azul e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília), no Estádio Al Rayyan, pelas quartas de final da Copa Intercontinental 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do canal ge tv e CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após ser eliminado pelo Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano, o Cruz Azul disputa a Copa Intercontinental por ter conquistado o título da Concachampions. Na decisão continental, a equipe mexicana venceu o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 5 a 0, assegurando sua vaga no torneio mundial.

Do outro lado, o Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, inicia sua caminhada em busca do bicampeonato mundial. Para o torneio, o técnico Filipe Luís relacionou 26 jogadores. Pedro está entre os convocados e viajou com a delegação rubro-negra, mas dificilmente terá condições de atuar, já que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

O vencedor do duelo enfrentará o Pyramids, do Egito, na semifinal. Já o PSG, representante europeu e campeão da atual edição da Champions League, estreia diretamente na final, marcada para 17 de dezembro, às 14h (de Brasília).

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Lino e Bruno Henrique.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Jeremy Márquez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Ignacio Rivero, Gabriel Fernández, Ángel Sepúlveda.

Desfalques

Flamengo

Pedro está lesionado.

Cruz Azul

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: Estádio Al Rayyan - Al Rayyan, Qatar

