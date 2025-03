Copa Intercontinental 2025: quando é, times classificados, sedes, premiação e mais informações

Confira as primeiras informações sobre a segunda edição do torneio anual

A Copa Intercontinental retorna em 2025 para sua segunda edição, seguindo o novo formato que reúne campeões de diferentes continentes. A Fifa anunciou o calendário das últimas três partida do torneio, que terá o duelo do representante sul-americano em 10 de dezembro, coincidindo com as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, cuja última rodada está marcada para o dia 21. Dessa forma, a competição internacional poderá impactar diretamente as rodadas 35, 36 e 37 do Brasileirão.

Caso um clube brasileiro conquiste a Libertadores e garanta vaga no torneio, enfrentará um desafio ainda maior. Em 2024, o representante sul-americano, o Botafogo, teve uma maratona intensa, disputando a rodada final do Brasileirão antes de estrear na Copa Intercontinental apenas três dias depois.

Com a expectativa de confrontos entre equipes de diferentes partes do mundo, a competição promete mais uma edição equilibrada e repleta de histórias para o futebol internacional. Quem levará a melhor desta vez e entrará para a história, seguindo o Real Madrid, como o grande campeão de 2025?