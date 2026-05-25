Se dependesse de Willem van Hanegem, o Ajax não precisaria comemorar efusivamente a vitória nos playoffs para garantir uma vaga na fase preliminar da Liga Conferência, como ele escreve em sua coluna no Algemeen Dagblad.

O time de Amsterdã venceu o FC Utrecht no domingo nos pênaltis (1 a 1, 4 a 3 nos pênaltis). Van Hanegem ainda não está impressionado com Óscar García. “Ele não se mostrou nada de especial.” A lenda do Feyenoord acha incompreensível que a vitória nos play-offs tenha gerado dúvidas sobre o futuro de García no Ajax.

“Com base nesses resultados, não dá para simplesmente dizer que o clube precisa continuar com um técnico comum”, afirma Van Hanegem. “Ele fica sempre com a mão na boca quando fala com os jogadores, mas não faço ideia do porquê, pois não vejo nada de especial ou surpreendente acontecendo no Ajax atual.”

O ex-jogador considera a reação de Jordi Cruijff após a vitória reveladora. “Para o Ajax, é mais promissor do que aquelas pessoas que agora acham que, com García, vão voltar ao topo. Cruijff suspirou: o sofrimento acabou, rumo a um novo Ajax com qualidade.”

Segundo o colunista, o Ajax precisa se acostumar com seu novo status. “Tive a impressão de que os torcedores do Ajax ficaram muito felizes por terem garantido uma vaga na segunda pré-fase.” Ele ressalta que, para o Feyenoord, chegar à Conference League foi, em seu tempo, o início da trajetória de ascensão.

Gjivai Zechiël recebe elogios de Van Hanegem. “Ele não fez uma partida impecável, mas evoluiu muito.” Robin van Persie vai dar uma chance ao jogador emprestado na próxima temporada.

“Isso me parece normal. Se não quiserem mantê-lo, provavelmente vão contratar alguns meio-campistas excelentes. Pois, com o nível do atual Feyenoord, ele se adapta sem nenhum problema”, avalia Van Hanegem.