Cristiano Ronaldo vai desfalcar o Al Nassr contra o Al Taawon pelo Campeonato Saudita?

O camisa 7 sofreu um choque no joelho após a final da Copa dos Campeões da Arábia e foi poupado na última partida

Cristiano Ronaldo ainda não está confirmado se será ou não titular contra o Al Taawon, logo mais às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Saudita. O português precisou ser substituído durante a final da Copa do Campeões da Arábia, após sofrer um choque no joelho, o que acabou preocupando o técnico Luís Castro e sua legião de fãs.

Apesar do susto, logo no dia seguinte, CR7 treinou normalmente com o elenco visando a estreia na liga para a temporada 2023/24, mas foi poupado e não atuou na derrota para o Al Ettifaq por 2 a 1. Mas tudo indica que o camisa 7 estará à disposição e pronto para jogar entre os 11 iniciais.

Desde que chegou em território árabe, o “Robozão” já jogou 16 jogos pelo Al Nassr e marcou impressionantes 15 gols, uma média de 0,91 gols por partida.

