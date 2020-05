Cristiano Ronaldo encerra quarentena e faz 1º treino em volta à Juventus

Português estava em quarentena na Itália após retornar de um longo período na Ilha da Madeira; restante do elenco já treinava

Cristiano Ronaldo, enfim, está de volta aos trabalhos com a . Após um longo período em quaretena em , onde ficou com sua família, o atacante voltou para a Itália, ficou mais 14 dias confinado e nesta terça-feira, 19 de maio, retornou aos treinamentos.

A Juventus retomou os trabalhos no dia 5 de maio, mesmo dia do retorno de Cristiano Ronaldo à Turim. Ele ficou este período fora pela determinação do governo italiano de que todos que chegassem ao país ficassem reclusos por 14 dias.

O elenco bianconeri, assim como os outros 19 clubes da Tim, não sabem quando voltarão a atuar. Não há uma confirmação para que os jogos sejam retomados, embora os clubes e responsáveis pela competição queiram que essa data seja no dia 13 de junho . Para tanto, necessita-se ainda da aprovação do governo.

O português não deve ter dificuldade para voltar às atividades juntamente com seus companheiros. Ele continuou treinando durante o período em que ficou em Portugal, chegando até mesmo a "alugar" um estádio e um goleiro para manter as finalizações em dia.

Animado para retornar aos jogos , Cristiano Ronaldo voltou em um dia significativo também para Andrea Agnelli, presidente da Juventus. Neste 19 de maio, ele completa 10 anos no comando do clube.