Cristiano Ronaldo se aposenta de Portugal após Copa do Mundo?

O camisa 7 postou uma mensagem em tom de despedida, mas seu adeus ainda não foi confirmado

Jogador de cinco Copas do Mundo e principal nome que vestiu a camisa de Portugal na história do futebol, Cristiano Ronaldo não confirmou que seguirá na seleção após mais uma eliminação em Mundial e dois jogos no banco de reservas.

No último sábado (11), a seleção portuguesa foi eliminada da disputa da Copa do Mundo ao perder para Marrocos nas quartas de final. E o duelo não ficou só marcado pela derrota de uma das favoritas ao título, mas também por ser o segundo jogo seguido em que Cristiano Ronaldo, principal jogador da seleção lusitana, começou no banco de reservas.

E, após a derrota - e desclassificação - Ronaldo fez um post em suas redes sociais em que dá a entender que pode estar se despedindo da seleção - apesar de não confirmar nada -, mesmo depois de dizer que tinha o desejo de seguir à serviço de seu país até a Eurocopa de 2024, quando terá 39 anos. A legenda que o centroavante colocou em sua foto com um ar de despedida, com trechos como "o sonho acabou" e uma passagem em que ele fala que já ganhou títulos com a seleção, em um tom de "pelo menos".

Veja a íntegra mensagem de Cristiano Ronaldo após a eliminação:

"Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho.

Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas 5 presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho.

Infelizmente, ontem o sonho acabou. Não vale a pena reagir a quente. Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante. Fui sempre mais um a lutar pelo objetivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país.

Por agora, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Qatar. O sonho foi bonito enquanto durou… Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões".