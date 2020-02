Cristiano Ronaldo reencontra o Milan bem diferente após “birra”

No último encontro com o rival, o atacante da Juventus foi substituído e deixou estádio antes do apito final

A enfrenta o dentro do San Siro, às 16h45 desta quinta-feira (12), no jogo de ida das semifinais da Coppa – e que terá transmissão exclusiva no DAZN.

Além de ser uma oportunidade para os Bianconeri se recuperarem da surpreendente derrota para o Hellas Verona, que voltou a deixar a liderança na Serie A dividida com a de Milão, o clássico também serve para mostrar um antes-e-depois de Cristiano Ronaldo ao longo desta temporada.

O último encontro do português contra os Rossoneri foi em novembro de 2019, em jogo válido pela 12ª rodada da , e marcou um momento negativo de CR7: após uma exibição ruim, foi substituído no início do segundo tempo, com o placar zerado, e se revoltou. Fez questão de demonstrar a discordância em relação ao técnico Maurizio Sarri e ainda deixaria o Allianz Stadium antes do apito final.

De lá para cá, tudo mudou. A começar pelo pedido de desculpas do craque, que no momento da polêmica acumulava seis gols em 14 jogos. A partir de dezembro, Cristiano voltou a ser a máquina de gols que estamos acostumados a ver – acumulando seis tentos no mesmo número de jogos – e subiu o sarrafo na virada do ano.

Em 2020, Cristiano não sabe o que é entrar em campo e sair sem balançar as redes. Nos sete jogos desde janeiro, foram 11 gols.

O português reencontra o rival rubro-negro muito diferente depois da polêmica de novembro.