Virada do Hellas Verona ofusca novo recorde de Cristiano Ronaldo na Juventus

Craque português balançou as redes pelo décimo jogo seguido pela equipe de Turim, mas não evitou tropeço fora de casa

Cristiano Ronaldo manteve a boa fase, deixou sua marca e tinha tudo para viver uma noite especial pela neste sábado, mas havia um Hellas Verona pelo caminho.

Na semana em que completou 35 anos e foi chamado de "velho" pelo presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, o português iniciou a jogada no meio-campo, tocou para Betancur e partiu em velocidade para receber a bola de volta, driblar o marcador e chutar no canto do goleiro aos 19 minutos do segundo tempo (assista no vídeo acima).

Além de mostrar (mais uma vez) que está com o fôlego em dia e abrir o placar para a Juve em Verona, CR7 alcançou com este gol mais uma marca expressiva pelo time de Turim: tornou-se o primeiro da história a marcar em dez jogos consecutivos no Campeonato Italiano.

‼️HISTÓRICO‼️



Cristiano Ronaldo es el TERCER JUGADOR (y primero de la Juve) que marca en DIEZ JORNADAS CONSECUTIVAS (que no es lo mismo que diez partidos consecutivos) en TODA la historia de la . Antes lo hicieron Batistuta (11 seguidas) y Pascutti (10 seguidas en 1962). pic.twitter.com/NfO7tElTtu — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 8, 2020

Esta também foi a 20ª vez em que Cristiano balançou as redes nesta temporada. Com isso, já são 11 anos seguidos anotando 20 gols ou mais nos principais torneios europeus.

⭐ Cristiano Ronaldo has scored 2️⃣0️⃣+ league goals for the 11th season in succession.



He’s scored in 🔟+ successive league appearances for the third time in his top-division career (also for , in 2014 & 2018) pic.twitter.com/BJYQn2a5aH — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 8, 2020

As marcas, no entanto, não foram suficientes para CR7 voltar de Verona satisfeito. A equipe da casa buscou a virada com gols de Borini, aos 30 minutos, e Pazzini, cobrando pênalti aos 40. Agora, a Juve pode ser alcançada na liderança do Italiano pela Inter se a rival vencer o no clássico deste domingo.

Recorde pessoal

Cristiano Ronaldo precisa anotar nos dois próximos jogos para igualar seu recorde pessoal de 12 gols marcados em jogos consecutivos - ele conseguiu o feito duas vezes com a camisa do Real Madrid, nos anos de 2014 e 2018.

Os próximos compromissos da Juventus são contra o Milan, quinta-feira, pela semifinal da Copa da , e domingo, diante do Brescia, pelo Italiano.