Cristiano Ronaldo queria volta ao Real Madrid antes de acerto com Al-Nassr

CR7 queria voltar aos Merengues depois de deixar o Manchester United, mas não houve movimento dos espanhois

Cristiano Ronaldo agora é jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, mas, de acordo com o jornal Marca, essa não era a primeira opção do português.

Segundo a publicação, CR7 queria retornar ao Real Madrid após se desligar do Manchester United. O atacante ficou, inclusive, treinando nas pendências do clube enquanto decidia o seu futuro, porém, não houve movimento por parte dos Merengues.

Cristiano Ronaldo teve uma passagem memorável pelo Real Madrid, com 451 gols marcados em todas as competições disputadas ao longo de nove anos.

Entretanto, acabou acertando com o Al Nassr por dois anos e, consequentemente, escolheu também se despedir das grandes competições do futebol mundial.

"Estou ansioso para experimentar um novo campeonato de futebol em um país diferente. A visão do Al-Nassr é muito inspiradora, e estou animado para juntar-me aos meus companheiros de time para que, juntos, possamos ajudar o time a ter mais sucesso", afirmou CR7 pela primeira vez como jogador do clube saudita.