Sarri é diagnosticado com pneumonia e pode desfalcar Juventus em estreia

O italiano foi contratado nesta temporada, depois de um ano no comando do Chelsea

A faz sua estreia na italiana neste sábado (24), contra o , mas a semana já começou com preocupações para a equipe de Cristiano Ronaldo e companhia. Isso porque o técnico Maurizio Sarri, contratado para esta temporada junto ao , foi diagnosticado com pneumonia.

O treinador, de 60 anos, já vinha passando mal, com sintomas de um forte resfriado, e não conseguiu estar presente no amistoso da Juve contra a Triestina – com vitória obtida com um golaço anotado pelo argentino Paulo Dybala.

Nesta segunda-feira (19), a Juventus confirmou o quadro de pneumonia de Sarri, que já está cuidado de sua recuperação: “Depois de ter sido observado ao longo do final de semana, Maurizio Sarri compareceu ao JTC Continassa (CT da Juve) hoje, onde coordenou o trabalho com sua equipe”, disse uma nota publicada.

“Infelizmente, ele não conseguiu conduzir os treinos em campo por causa da persistência de um resfriado, que abateu-se sobre ele ao longo da semana passada. Mais tarde, ele passou por testes que confirmaram uma pneumonia, que já começou a ser tratada. O treinador autorizou o clube a comunicar o seu estado de saúde”.

Agora fica a dúvida se o treinador estará na área técnica na primeira rodada da Serie A italiana.