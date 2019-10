Quanto custa um post no Instagram de Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi? Veja o ranking

Nove futebolistas aparecem em lista das 100 personalidades mais bem pagas por publicação no Instagram

Já é prática as celebridades receberem por post publicado - até mesmo por "story" - nas redes sociais. Mais empresas estão utilizando este método para alcançar mais pessoas: divulgar sua marca associando-a a algum famoso. E com as celebridades do futebol não é diferente.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O site Hopper HQ publicou nesta terça-feira, 1 de outubro, uma lista das 100 celebridades mais bem pegas por publicação no Instagram. E como era esperado, há vários jogadores de futebol na lista, entre boleiros que ainda atuam e os já aposentados.

Cristiano Ronaldo é o jogador que mais ganha por post no Instagram, segundo o levantamento. O português recebe US$ 975 mil (aproximadamente R$ 4 milhões) por postagem. Ele é disparado o esportista mais bem pago. Na lista geral, com todas as celebridades pesquisadas, Cristiano Ronaldo aparece na terceira posição, atrás somente da empreendedora e modelo Kylie Jenner (US$ 1,266 milhão - R$ 5,7 milhões) e da cantora Ariana Grande (US$ 996 mil - R$ 4,15 milhões).

Neymar é o segundo jogador mais bem pago por publicação na rede social. O camisa 10 do e da seleção brasileira recebe, por publicação, US$ 722 mil (R$ 3 milhões). Na listagem geral, ele aparece em nono lugar. Já Leo Messi, camisa 10 do e atual melhor do mundo, ganha US$ 648 mil (R$ 2,7 milhões) por post publicado.

David Beckham, que ganha US$ 357 mil (R$ 1,49 milhão) por post, aparece em quarto lugar na lista. Entre os atletas pesquisados, apenas um fora do futebol aparece no top 5: LeBron James, jogador do Los Angeles Lakers, da NBA.

Confira os nove jogadores mais bem pagos por post no Instagram:

1. Cristiano Ronaldo - - US$ 975 mil

2. Neymar - PSG - US$ 722 mil

3. Lionel Messi - Barcelona - US$ 648 mil

4. David Beckham - ex-jogador - US$357 mil

5. Ronaldinho - ex-jogador - US$ 256 mil

6. Gareth Bale - - US$ 218 mil

7. Zlatan Ibrahimovic - - US$ 200 mil

8. Luis Suarez - Barcelona - US$ 184 mil

9. Mohamed Salah - - US$ 165 mil