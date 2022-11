Cristiano Ronaldo leva punição por derrubar celular de torcedor

O atacante foi suspenso por duas partidas e multado em 50 mil libras da Associação de Futebol Inglesa por quebrar o telefone de um torcedor em abril

O ex-atacante do Manchester United, agora sem clube, Cristiano Ronaldo foi multado pela Associação de Futebol Inglesa por derrubar o celular de um jovem torcedor do Everton, no Goodison Park, na temporada passada da Premier League. O português foi advertido e multado por 50 mil libras (R$ 323 milhões).

Na ocasião, a reação do atacante se deu com um jovem torcedor com autismo e dispraxia após a derrota do Manchester United, por 1 a 0, na Premier League. Em um primeiro momento, o atacante foi advertido inicialmente pela polícia de Merseyside.

Agora, a FA divulgou um comunicado explicando que Cristiano Ronaldo foi acusado de conduta "imprópria e/ou violenta", pela qual foi punido com uma suspensão de dois jogos e uma multa.

"Cristiano Ronaldo foi suspenso por duas partidas, multado em 50 mil libras e advertido sobre sua futura conduta por uma violação da regra E3 da FA", disse o comunicado.

“O atacante admitiu que sua conduta após o apito final do jogo da Premier League, entre Manchester United FC e Everton FC, no sábado, 9 de abril de 2022, foi imprópria."

A multa de Cristiano Ronaldo vem depois de dias turbulentos para o português. O Manchester United, por sua vez, anunciou nesta última terça-feira que rescindiu o contrato do jogador de forma amigável por seus últimos comentários ao TalkTV, de Piers Morgan.

Na ocasião, o jogador fez duras críticas a diretoria do clube e ao atual técnico, Erik ten Hag. Cristiano afirmou que se sentiu "traído" pelos dirigentes.

"Eu não tenho respeito por ele (Erik Ten Hag), porque ele não mostra respeito por mim", disse. "Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou ter respeito por você", afirmou o jogador.

Cristiano Ronaldo foi informado da sua rescisão ainda na concentração para a Copa do Mundo, no Qatar. Mesmo assim, o jogador terá seus compromissos com a seleção neste Mundial. Portugal estreia contra a Gana, pela primeira rodada do Grupo H, nesta quinta-feira (23), às 13h (de Brasília).