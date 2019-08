Cristiano Ronaldo incentivou Kean a trocar Juve pela Premier League: "siga seus sonhos"

Atacante italiano é considerado um dos mais promissores da "geração 2000" e fechou com o Everton para jogar ao lado de Richarlison

O jovem atacante italiano Moise Kean deixou a Juventus para jogar na Premier League pelo Everton. Sua mudança foi apoiada por vários jogadores do elenco, inclusive por Cristiano Ronaldo. Em entrevista coletiva na Finch Farm, centro de treinamento dos Toffees, ele revelou as conversas com os ex-companheiros.

"Eu gosto da Premier League e eu acompanho bastante. Eu também com meus companheiros da . Eu falei com Cristiano e ele me disse para seguir meus sonhos e trabalhar duro. Eu gosto do , esse é o motivo pelo qual eu vim para cá. Eu me vejo nesse time. está olhando para o futuro e eu também estou", disse o atacante de 19 anos.

A janela de transferências da Premier League se encerra às 13h (de Brasília) dessa quinta-feira (08) e os Toffees ainda buscam acordos com Wilfred Zaha, Morgan Sanson e Marcos Rojo. A chegada de Kean, entretanto se mostrou a mais impactante para o time de Merseyside, que desembolsou 25 milhões de libras (cerca de R$ 118 milhões) pelo jogador nascido no ano 2000.

Kean deixa claro que uma de suas ambições é levar o Everton de volta à , já que a última vez que os Toffees participaram da competição foi na temporada 2005/06 quando jogaram a fase preliminar do torneio.

"É parte da ambição de qualquer jogador querer ajudar sua equipe a chegar à Champions League. A CL é fascinante e empolgante. O que eu quero é levar o Everton à Champions League. Eu me sinto pronto, eu sempre tive que ter grandes responsabilidades por causa da minha idade. Eu sempre joguei futebol com caras mais velhos e isso me fez mais forte. Provavelmente me tornou o que eu sou agora", disse o atacante.