Cristiano Ronaldo ganha mais que o triplo que qualquer jogador do futebol italiano; veja os salários

O português lidera por mais um ano a lista dos mais bem pagos na Serie A italiana; De Ligt e Lukaku completam o top três

Cristiano Ronaldo ganha quase três vezes mais do que qualquer outro jogador na Serie A, mantendo seu posto de jogador mais bem pago na .

De acordo com divulgação da Gazzetta dello Sport, a estrela da ganha cerca de 31 milhões de euros por ano, o equivalente a 140 milhões de reais. Isso, porém, não faz de CR7 o jogador mais bem pago no mundo.

Segundo a revista France Football, Leo Messi ainda detém este posto. Em uma conta que inclui salários, bônus e pagamentos de patrocinadores, o argentino recebe ao todo 130 milhões de euros (587 milhões de reais) contra 113 milhões de euros (510 milhões de reais) do português, por ano.

Porém, a diferença entre Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, segundo mais bem pago na Itália, é enorme. São 23 milhões de euros (103 milhões de reais) separando os dois.

A nova contratação da Juventus, afirma a reportagem, ganha 8 milhões de euros (36,15 milhões de reais) por ano, com bônus de 4 milhões de euros (18,07 milhões de reais).

Outra nova contratação de um clube italiano fecha o top três. Romelu Lukaku, novo camisa 9 da Inter de Milão, recebe um salário de 7,5 milhões de euros (R$ 34 milhões) por ano, com mais 1,5 milhão de euros (R$ 6,8 milhões) em pagamentos de bônus.

Estas duas novas contratações no futebol italiano fizeram com que Higuaín, segundo colocado no ranking divulgado na temporada passada, caísse para a quarto lugar na lista de 2019. Ele recebe o mesmo que o atacante belga da Inter, porém, sem os bônus.

O elenco estrelado da Juve fazem dela a equipe com a folha salarial mais alta da Itália, com cerca de 294 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão). Sete jogadores do top 8 são do elenco da Velha Senhora (Lukaku é o “intruso”).

Uma curiosidade é que um dos maiores ídolos do clube, Gianluigi Buffon, recebe um dos salários mais baixos do time. Retornando ao time após uma temporada com o , o goleiro recebe “apenas” 1,5 milhão de euros, segundo menor na folha de pagamentos da Juventus.

Os bianconeri tem uma sequência incrível de 8 títulos consecutivos do Campeonato Italiano e já largou com duas vitórias nesta temporada (contra e ). Estão com a mesma pontuação que a , que lidera pelo saldo de gols.

Confira os 10 jogadores mais bem pagos do futebol italiano: