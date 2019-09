Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo "voa" em início de temporada na Juventus

Segundo jornal, atacante percorreu 92 metros em menos de 12 segundos

Cristiano Ronaldo segue mostrando que parece não ter limites. Aos 34 anos, o atacante é o jogador mais veloz da até este momento na temporada.

Nas duas primeiras rodadas do Campeonato Italiano - vitórias sobre e - o português chegou a alcançar uma velocidade de 34 km/h.



Segundo o jornal italiano, La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo percorreu 92 metros em menos de 12 segundos, superando muitos jogadores mais jovens de sua equipe, como os laterias Alex Sandro (28) e Danilo (28), além do atacante Douglas Costa (28).

(Foto: Getty Images)

CR7 prova que, mesmo com a idade um pouco mais avançada, continua sendo o destaque do elenco da Juve, que conta ainda com outros jogadores esperientes como Buffon (41), Chiellini (35), Mandzukic (33), Bonucci, Khedira e Matuidi (32), e também Higuain (31).

O português briga, ao lado de Lionel Messi e Van Djik, pelo prêmio The Best 2019, e as arrancadas em campo mostram que Cristiano Ronaldo pode também sair na frente nessa disputa.