Capello alfineta reforço da Inter: "Lukaku é bom, nada além disso"

Ex-treinador de Milan e Juventus não está convencido de que o atacante belga é o melhor reforço para a Internazionale

Romelu Lukaku "não é de classe mundial", de acordo com Fabio Capello, com a chegada do Inter do considerada apenas um "bom jogador".

Os Nerazzurri gastaram 75 milhões de libras (US $ 92 milhões), atraindo o atacante internacional da para longe de Old Trafford durante a janela de transferências do verão.

Lukaku começou bem a vida na , registrando dois gols em tantas aparições e parece ter se estabelecido bem em San Siro.

Capello, no entanto, não está convencido de que ele ocupe uma posição ao lado dos líderes mais temíveis do planeta.

O jogador de 26 anos oferece muita força, ritmo e ameaça no terceiro final, mas um ex-chefe da e do acredita que ele é pouco mais que a média.

Capello disse à Radio Deejay: “Lukaku é um bom jogador com bons movimentos. Ele marcou dois gols, um foi um pênalti e o outro um erro do goleiro. Ele é útil em campo, mas não é de classe mundial”.

Lukaku não foi o único atacante adquirido pela Inter do Manchester United na última janela.

Alexis Sanchez também está em Milão com um empréstimo de uma temporada, com o chileno tentando redescobrir sua faísca após um período de testes com o Red Devils.

Capello acredita que a ex-estrela da é capaz de brilhar na Série A, dizendo sobre o jogador de 30 anos: “Sanchez tem qualidade e, em algumas áreas do campo, ele pode fazer a diferença, se quiser.

"É um pouco como o que Franck Ribery fez pela , quando saiu do banco contra o , ele pode usar o ritmo."

Mais artigos abaixo

A Inter está no topo da depois de dois jogos, conquistando seis pontos e marcando o mesmo número de gols, mas a atual campeã Juventus está bem atrás.

Pedido para escolher as equipes que mais chamaram sua atenção, Capello disse: “O time que mais me impressionou foi a Juventus no primeiro tempo contra o Napoli, mas fiquei muito decepcionado com a defesa do Partenopei. Todos os outros lados jogaram bem no primeiro turno e mal no segundo. Gostei da , eles se saíram muito bem nas duas partidas, depois de confirmarem os fundamentos da equipe da última temporada".

A Lazio tem quatro pontos em seu nome, com uma vitória por 3 x 0 sobre a , seguida de um empate em 1 x 1 com o arqui-rival .