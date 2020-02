Cristiano Ronaldo faz 16 gols em 12 jogos e manda recado: aposentadoria está longe

O português chegou à média de um gol por jogo nesta edição da Serie A italiana

Do alto de seus 34 anos, Cristiano Ronaldo parece só melhorar. Depois de um começo turbulento, onde até foi substituído, o craque retomou seu melhor futebol, marcou 16 gols em 12 partidas e vem quebrando recordes. Ou seja: nada de novo para o português.

Assim, se alguns já começavam a falar em aposentadoria para CR7, o português vem deixando claro que ainda tem muita lenha pra queimar. Não só isso: chegou a incrível marca de 50 gols em um ano e meio pela .

Com os dois gols diante da , neste domingo, se tornou o segundo jogador da história da Juve a marcar por nove partidas consecutivas, alcançando a marca do francês David Trezeguet. Assim, está próximo de bater mais um recorde, quebrando uma marca histórica em um clube centenário.

Se Ciro Immobile estava tranquilo na liderança da artilharia da Serie A italiana, Cristiano Ronaldo começa a aparecer perigosamente no retrovisor. Com 19 gols em 19 partidas, o craque já é o segundo colocado na briga, além de se tornado o quarto lugar na Chuteira de Ouro.

Cristiano Ronaldo deve retornar aos gramados neste próximo sábado, diante do Verona, pela 23ª rodada da italiana. No duelo, a Velha Senhora tenta conquistar mais uma vitória, afim de se distanciar dos seus perseguidores Inter e e continuar na liderança da competição.

É claro, se você não conseguir assistir ao confronto (mesmo lembrando que o assinante DAZN pode ver jogos em quase qualquer dispositivo), nada tema: pelo visto, ainda terão muitos anos de Cristiano Ronaldo pela frente.