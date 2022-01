Cristiano Ronaldo em guerra contra o tempo: uma derrota certa?

Quem pode parar Cristiano Ronaldo? Qual foi o melhor marcador de Messi ou aquele que fez até a defesa de Beckenbauer falhar? Aquele mesmo que impediu as cestas de Michael Jordan e que, após negociações com Edson Arantes do Nascimento, fez com que gols de Pelé não fossem mais possíveis. A figura que estamos buscando aqui é uma só, não é atleta nem dirigente. É o tempo, que a tudo e a todos vence. E Cristiano Ronaldo está lutando uma guerra aberta contra ele.

Uma matéria recente do site The Athletic, focada em como quantificar o valor de um jogador de futebol, revelou uma história curiosa. Depois de ver que não era o atleta mais valioso em uma arte do Transfermarkt que listou, do goleiro ao ponta-esquerda, os jogadores mais valiosos agenciados pelo empresário Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo ficou revoltado. Entrou em contato com o responsável pelas redes sociais do portal para contestar o baixo valor com o qual fora classificado. Até aí, tudo bem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A resposta deveria tranquilizar CR7, que naquele 2020 tinha os seus 35 anos e ainda vestia a camisa da Juventus. “Dentre os jogadores da sua faixa etária, você é de longe o número um”, foi a resposta da comunicação do site especializado em estimar valores de mercado dentro do futebol. Não foi o bastante para o português, que acabou com a conversa e bloqueou seu contato com o Transfermakrt.

“Hoje, a idade é um dos fatores mais importantes”, explicou o coordenador do Transfermarkt, Christian Schwarz, em sua entrevista ao The Athletic. De errado em sua frase, apenas a palavra “hoje”. Desde sempre a idade é um fator importante – vital -- para definir as cifras envolvidas na forma de quantificar o valor de um atleta. E nem apenas de atletas: quando você vai ao mercado, não olha para a data de validade do produto?

“O Cristiano Ronaldo está velho, a mesma coisa com o Messi, e eles vão ter os seus valores (da avaliação de quanto valem, segundo o Transfermarkt) reduzidos apenas por causa da idade. Mesmo que sejam tão bons quanto há três anos, eles estarão três anos mais velhos”, completou Schwarz. Se com o tempo a tendência é que o desempenho físico vá caindo, a consequência é vermos os números totais de atuações também seguindo este ritmo.

Cristiano Ronaldo, é preciso dizer, continua fazendo gols decisivos. Prestes a completar 37 anos, mantém capacidade de finalização fora de questionamento: sem contar os gols de pênalti (2), anotou um total de 12 tentos em meio a 11.44 de xG (gols esperados) neste seu retorno ao Manchester United. Ou seja, marca mais gols do que o esperado. Não fosse sua aparição salvadora em jogos de Champions League, os Red Devils nem teriam se classificado para as oitavas de final do torneio.

Mas é preciso citar outras questões também: já mais velho, CR7 naturalmente não consegue aplicar tanta pressão no adversário quando não tem a bola, algo importantíssimo para o futebol atual. Tem sido substituído em alguns jogos e não esconde sua revolta (inclusive com a colocação do time na tabela da Premier League).

Ok, tudo isso faz parte e o Manchester United tem inúmeros problemas. Entretanto, só de existirem estes pontos abordados já podemos dizer que neste momento específico Cristiano Ronaldo não é unanimidade. E isso não acontecia antes. Não deixa de ser obra do tempo. E se Cristiano tem cada vez menos tempo para jogar, evidentemente seu valor não será o mesmo de quando ele tinha 27, 28, 29 ou até 30 anos.

Cristiano Ronaldo trava uma batalha nítida contra o tempo. O tempo, vale lembrar, que a todos vence. Tanto o craque português quanto, por exemplo, Messi, no final das contas são homens de carne e osso. A derrota para Cristiano Ronaldo seria, então, uma certeza? Algo certo e imutável?

Aí que está a grande pegadinha. Pois ao mesmo tempo em que será derrotado pelo tempo, Cristiano Ronaldo está eternizado pelos seus feitos. O seu corpo não vai entregar o que entregava antes e, como consequência, os gols no esporte de alto nível vão acabar diminuindo assim como o valor de mercado que tanto o irritou.

O homem Cristiano Ronaldo terá uma derrota certa em sua guerra contra o tempo – assim como todos nós. Mas o nome Cristiano Ronaldo, este já está garantido na eternidade do futebol... onde o valor em dinheiro é a mais banal das características.