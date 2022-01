Cristiano Ronaldo bloqueia Transfermarkt no Instagram após ser avaliado em 75 milhões de euros

A estrela do Manchester United, Cristiano Ronaldo, bloqueou a conta do Instagram do site Transfermarkt após discordar da avaliação de valor que o site lhe deu.

O portal emprega mais de 80 pessoas e tem mais de mil voluntários a seu serviço, responsáveis por avaliar informações e realizar pesquisas para atribuir, periodicamente, valores de mercados a atletas do futebol mundial. Os critérios utilizados são mantidos em sigilo pelo próprio Transfermarkt.

Em março de 2020, no entanto, Ronaldo discordou de um “time ideal de Jorge Mendes”, uma equipe composta por jogadores representados pelo empresário português, também seu representante, no qual o português recebeu uma avaliação de 75 milhões de euros (R$ 453 milhões na cotação atual).

O que foi dito?

Explicando como o incidente aconteceu, o coordenador da Transfermarkt, Christian Schwarz, disse ao The Athletic: “Ele enviou uma mensagem primeiro para nossos caras de mídia social. Eles lhe responderam, explicaram o porquê e lhe disseram: 'Dentre os jogadores da sua faixa etária, você é de longe o número um'.

“Era uma diferença de 30, 50 milhões de libras (R$217-363 milhões) entre Ronaldo e o próximo jogador da lista, e então ele enviou alguns smilies e nos bloqueou.”

Schwarz tem recordação do gráfico que foi postado, e afirmou que se tratava de uma equipe de jogadores com 33 anos ou mais.

De fato, o companheiro de equipe de Ronaldo em Portugal, Bernardo Silva, também cliente de Jorge Mendes, foi o mais valorizado – em € 100 milhões (R$ 604 milhões).

Quanto vale Ronaldo agora?

Atualmente, o Transfermarkt avalia Ronaldo em 31,5 milhões de euros (R$ 211 milhões), menos da metade do que o site citou há pouco menos de dois anos.

No entanto, Schwarz deixou claro que a idade (Ronaldo completa 37 anos em fevereiro) desempenha um grande papel na hora de decidir quanto vale um jogador.

“A idade é agora um dos fatores mais importantes”, disse Schwarz. “E Cristiano Ronaldo é velho, assim como Lionel Messi, e eles terão seu valor reduzido apenas por causa da idade.

“Mesmo que sejam tão bons quanto três anos atrás, eles são três anos mais velhos.”

Custos de transferência de Ronaldo

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro como o melhor jogador do mundo, Ronaldo surgiu no Sporting Lisboa antes de se transferir para o Manchester United pelo valor de 17 milhões de libras (R$ 87 milhões na atual cotação), passando seis anos em Old Trafford em sua primeira passagem na Premier League.

Cristiano foi para o Real Madrid em 2009, em uma transferência de 94 milhões de euros (R$ 568 milhões na atual cotação), a mais cara do mundo à época, e fez história no Bernabéu. Depois, o português seguiu para a Juventus por 100 milhões (R$ 604 milhões na cotação atual).

Quando ele retornou ao United em 2021 aos 36 anos, menos de um ano após o gráfico polêmico da Transfermarkt, ele acabou custando 'apenas' 13 milhões de libras iniciais (R$ 94 milhões), com acréscimos potenciais de até 7 milhões (R$ 50 milhões).