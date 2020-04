Cristiano Ronaldo e outros astros estrangeiros ainda devem demorar a voltar à Juventus

Em meio à pandemia do novo coronavírus, clube deve retomar atividades em breve, mas treinos em equipe só devem acontecer depois do dia 18 de maio

A foi um dos lugares mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, mas à medida que o número de novos casos diminui, o país começa a pensar na retomada de algumas atividades. No futebol, mais especificamente, foi decidido que os clubes poderão retomar suas atividades a partir do dia 4 de maio, desde que seguindo as regras de distanciamento social. Contudo, a não espera a volta de seus astros estrangeiros até lá.

Isso porque os treinamentos em equipe serão permitidos, a princípio, somente no dia 18 de maio, caso as condições de segurança e proteção sejam confirmadas até essa data. Assim, como muitos jogadores estrangeiros optaram por cumprir o isolamento social em seus países de origem, fora da Itália, a Velha Senhora não pretende pressionar por uma volta dos craques antes do dia 18.

Dentre os principais nomes, Cristiano Ronaldo está na Ilha da Madeira, em , com sua namorada, Georgina Rodriguez, e seus filhos, o goleiro Wojciech Szczesny está atualmente na e Adrien Rabiot está de volta em sua terra natal na . Além deles, sul-americanos Danilo, Alex Sandro, Douglas Costa e Gonzalo Higuaín também não se encontram na Itália. Este último está na com sua mãe, que luta contra um câncer.

Mais times

A Juve entende a delicada situação do centroavante argentino mas, de acordo com informações apuradas pela Goal, o camisa 21 pretende retornar assim que o clube achar necessário, pois não quer criar nenhum tipo de atrito interno.

Apesar das recomendações sobre a volta dos treinos, ainda não há nenhuma perspectiva para o retorno da , com algumas equipes tendo até 13 jogos para disputar até o fim da temporada.

Vincenzo Spadafora, ministro do esporte da Itália, afirmou que a Federação Italiana de Futebol (FIGC), apresentou um protocolo considerado insuficiente por ainda precisa de ajustes.

“Somente a partir desse momento, quando o protocolo for acordado, podemos decidir se o futebol deve ou não reiniciar. Muitas ligas da Europa encerraram suas temporadas mais cedo, mas a Série A não está inclinada a suspender a temporada ou até mesmo os treinos. Estamos recebendo uma pressão muito forte para retornar” explicou o ministro.

A , liga nacional holandesa, anunciou que as competições da atual temporada foram canceladas, o que também aconteceu na Argentina. Por outro lado, a Premier League discute uma data para pôr fim à paralisação, com reunião entre os clubes marcada para o dia 1º de maio.

Mais artigos abaixo

Com relação a , a Goal França publicou detalhes das recomendações da associação de médicos de clubes de futebol profissional (AMCFP) que foram dadas às duas principais divisões do país e que podem ser aprovadas pelo governo nas próximas 24 horas.

As propostas incluem medidas como testes de temperatura para os jogadores na chegada aos centros de treinamento, o uso de máscaras médicas, exceto durante a atividade física, e na situação de três novos casos de Covid-19 sendo descobertos, toda a equipe precisaria auto-isolar.