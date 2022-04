Cristiano Ronaldo agradece apoio da torcida do Liverpool: "Nunca esqueceremos"

Desde segunda-feira (18), quando anunciou a morte de um de seus gêmeos, Cristiano Ronaldo, sua companheira Georgina Rodríguez e toda a família têm recebido inúmeras mensagens de apoio, no entanto, uma chamou ainda mais atenção. O minuto de aplausos no jogo entre Manchester United e Liverpool comoveu até mesmo o atacante, que foi às redes sociais agradecer.

O clássico entre Manchester United e Liverpool, nesta terça-feira (19), marcou o primeiro jogo dos Devils desde que Cristiano Ronaldo, camisa 7 da equipe, anunciou a perda de um de seus filhos gêmeos, além do nascimento do outro. Apesar da goleada sofrida por 4 a 0, o jogo vai ficar na memória dos torcedores do United graças a homenagem prestada junto aos Reds.

O momento do aplauso a Cristiano Ronaldo no Anfield em Liverpool x Manchester United.



A rivalidade que esquenta a Inglaterra deu uma pausa para abraçar o jogador que perdeu o filho. ❤️



Mais uma lição que o futebol nos dá. 👏 pic.twitter.com/lag7DqAUYo — GOAL Brasil (@GoalBR) April 19, 2022

No minuto sete da partida, as torcidas das duas equipes se juntaram para aplaudir Cristiano Ronaldo, que estava de licença e não participou do jogo. Isso aconteceu logo antes de as arquibancadas de Afield cantarem a icônica música "You'll never walk alone" (Você não vai andar sozinho). Segundo o próprio Manchester United, em comunicado oficial, as homenagens - que ainda foram completadas com braçadeira usadas pelos jogadores -, foram ideia da torcida do Liverpool.

Comovido com as mensagens, em especial a união da torcida rival, Ronaldo foi às redes sociais agradecer o carinho recebido durante a partida. "Um mundo... Um esporte... Uma família global... Obrigado, Anfield. Eu e minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão", escreveu o atacante portugês.

Além dele, familiares também agradeceram aos torcedores do Liverpool pela homenagem. A irmã do jogador, Elma, escreveu: “Obrigado por isso Liverpool. Nunca esqueceremos o que você fez hoje”. Sua outra irmã, Kátia, ressaltou que o gesto foi muito além do futebol, enquanto a mãe do camisa 7, Dolores, compartilhou uma passagem da Bíblia: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todo o seu caminho, reconheça-o e ele endireitará seus caminhos".

O United, em seu site oficial, ressaltou que apesar da rivalidade, a relação entre os times é cordial. "Enquanto United e Liverpool compartilham a maior rivalidade do futebol inglês, há um profundo respeito entre os dois clubes", escreveu.