A homenagem para Cristiano Ronaldo em Man United x Liverpool

Os torcedores do Liverpool e do Manchester United se uniram em um minuto de aplausos em apoio a Cristiano Ronaldo e sua família após a morte de seu filho recém-nascido. Os torcedores fizera, o gesto no sétimo minuto da partida desta terça-feira da Premier League entre os times em Anfield.

Torcedores de Liverpool e Manchester United aplaudem aos 7 minutos em homenagem a Cristiano Ronaldo, que perdeu o filho na última segunda. 👏



E You'll Never Walk Alone ecoa pelo Anfield.



Um momento imenso. pic.twitter.com/ie8CwVKyq8 — GOAL Brasil (@GoalBR) April 19, 2022

Ronaldo e a parceira Georgina Rodriguez anunciaram a morte do filho numa mensagem nas redes sociais na segunda-feira, ao mesmo tempo que revelavam o nascimento de uma menina, tendo o casal afirmado anteriormente que estavam à espera de gêmeos.

O Manchester United revelou que a ideia de um gesto em homenagem ao bebê de Ronaldo foi originalmente sugerida pelos torcedores do Liverpool. Além dos aplausos no sétimo minuto, em referência ao número da camisa de Ronaldo, os dois conjuntos de jogadores também usaram braçadeiras pretas a pedido dos Red Devils. Ronaldo ficou de fora do jogo desta terça-feira para estar com a família.

Um comunicado no site do Manchester United dizia: "Os torcedores do Manchester United e do Liverpool se unirão em apoio a Cristiano Ronaldo e sua família no jogo desta noite entre as duas equipes em Anfield."

"Um minuto de aplausos dos torcedores será realizado no sétimo minuto do jogo em homenagem ao atacante português e sua parceira Georgina, depois que eles anunciaram a perda de seu bebê recém-nascido na segunda-feira."

"Mensagens de apoio de todo o mundo do futebol estão inundando continuamente as mídias sociais e os pensamentos de todos estão com a família Ronaldo neste momento."

"Enquanto United e Liverpool compartilham a maior rivalidade do futebol inglês, há um respeito profundo entre os dois clubes e que será destacado pelos aplausos do minuto, que foram inicialmente sugeridos pelos torcedores do time de Merseyside".