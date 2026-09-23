Cristiano: querem me matar com uma espingarda de caça, e sonho com duas coisas antes de me aposentar

Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, definiu seus objetivos para o próximo período, elogiando a contratação de Jorge Jesus para comandar a seleção de Portugal.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo inicia um novo capítulo com a seleção portuguesa, e talvez este seja o último capítulo, ainda que as coisas não possam ser previstas quando se trata do filho da Madeira.

No início da era de Jorge Jesus à frente da comissão técnica, o ídolo do futebol português falou antes da primeira partida na Liga das Nações da Europa contra o País de Gales (amanhã),no âmbito das atividades da cúpula do futebol português, que ocorre de hoje até sexta-feira na cidade do futebol pertencente à Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras (Lisboa).

Uma nova era para Portugal

Ronaldo disse sobre seus objetivos para o próximo período: "Não acho que já tenha falado para tanta gente antes. Meu objetivo é duplo: marcar meu milésimo gol e vencer a Liga das Nações da Europa".

E prosseguiu: "É uma nova era, e precisamos parabenizar o técnico Roberto Martínez pelo trabalho que realizou, especialmente por ser de outro país, apesar de todas as críticas que lhe foram dirigidas. Agora temos o técnico Jorge Jesus, que todos conhecem, e tenho certeza de que as coisas vão correr bem".

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As críticas dirigidas a Ronaldo

Sobre as críticas dirigidas a ele, explicou: "Não posso ser totalmente franco. Preciso ser diplomático. Sempre disse que fui muito bem recebido, mas este ano foi um dos anos em que mais senti esse reconhecimento; há quem queira me matar, mas apenas com uma espingarda de caça".

E o Dom acrescentou: "Jogo futebol há muitos anos, e fui bem recebido em quase todos os lugares. Alguns canais tentam me atacar e manchar minha reputação, mas não têm nenhuma chance, a menos que usem uma espingarda. E mesmo assim, eu desvio da bala. Mas estou acostumado a isso".

E esclareceu: "No estádio do Dragão, eu entendia por causa da rivalidade... Já no estádio da Luz, é diferente, porque aparentemente não podemos jogar lá, pelo menos foi o que li... Mas o fato de seis pessoas não gostarem de mim não me incomoda".

A data da aposentadoria de Cristiano

Sobre a data de sua aposentadoria, Cristiano disse: "Não sei, eu gostaria de saber a resposta, mas não sei".

E completou: "Aprendi a viver o momento no início dos meus 30 anos, então não sei, mas é muito provável que este seja meu último ano. Vou avisar quando for meu último jogo".

Sobre a possibilidade de participar da Eurocopa de 2028, respondeu: "Só penso no presente. Sei que muitas pessoas querem que eu me aposente da seleção agora, mas minha motivação vem das pessoas que querem continuar me vendo".

O sonho dos 1000 gols

Sobre o sonho de marcar 1000 gols, apontou: "Sei que vou conseguir, mas não é uma obsessão. O resto tem a ver com aproveitar isso, mas sim, quero muito alcançar esse recorde".

Em relação a Jesus assumir o comando de Portugal, Ronaldo afirmou: "Foi uma escolha perfeita. Ele traz um clima diferente, novas ideias e uma forma diferente de falar. E, como disse o técnico, muitos já trabalharam com ele, o que facilita as coisas. Temos um jogo difícil amanhã. O técnico ficará aqui por muitos anos, e acho que foi a melhor escolha".

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Ronaldo foi questionado sobre a veracidade de estar pensando em se aposentar da seleção após a Copa do Mundo, e respondeu: "Sim, sempre penso nas minhas decisões. Penso em tudo. Como vocês me veem aqui, decidi continuar".

E concluiu: "Conversei com o presidente e o técnico, e ambos contam comigo. Acho que posso continuar ajudando a seleção nacional, não apenas marcando gols, mas porque esta é uma nova geração. Mas o mais importante é permanecer em campo e continuar marcando gols".