Crise no futebol: como a torcida do Flamengo perdeu a paciência

Torcedores tentaram diálogo com os jogadores e protestaram na porta do Ninho do Urubu

No último sábado (09), membros de torcidas organizadas do estiveram no Ninho do Urubu para tentar conversar o elenco, mas foram "driblados" pelos jogadores na entrada das instalações. Neste domingo (10), outros torcedores espalharam faixas na frente do Centro de Treinamento em tom de protesto contra a diretoria e o time .

Segundo apuração da Goal, os representantes das organizadas não desistiram de um encontro com os atletas e nem mesmo uma vitória neste domingo (10), diante do Ceará, fará com que eles desistam da ideia. A paciencia, que já não era lá muito grande, se esgotou, e o Rubro-Negro vai precisar conviver com as cobranças, mesmo com os estádios vázios.

Sem torcedores no estádio, os protestos nas redes sociais já eram frequentes. Idas ao aeroporto para tentar receber o grupo e outros protestos na porta do Ninho do Urubu também já haviam acontecido em 2020.

Depois de um ano promissor, o Flamengo viu o projeto de hegemonia ir pelo ralo, pelo menos por agora. Com grandes investimentos, o time não conseguiu repetir o desempeho de 2019 e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Além disso, no Campeonato Brasileiro, não consegue se firmar e assustar o , na briga pelo título.

Entenda, a seguir, alguns dos principais motivos da crise com o torcedor.

Baixo nível técnico

Hoje a Raça Rubro-Negra soltou uma carta aberta a Rogério Ceni, jogadores e o departamento de futebol.



O baixo nível técnico de alguns atletas e a pouca competividade no elenco vem sendo motivo de reclamação dos torcedores. Em carta aberta, divulgada neste domingo, a Raça Rubro-Negra, uma das maiores torcidas organizadas do clube, questiona o pouco espaço para os atletas da base num momento em que jogadores mais experientes não estão rendendo o esperado.

Poucas explicações

Outro fator de reclamação dos torcedores é voltada para os principais líderes do elenco que, em momentos mais complicados, não apareceram para dar entrevistas ou explicar a crise do time dentro de campo.

Depois da eliminação para o São Paulo na Copa do , por exemplo, sobrou para o garoto Matheuzinho dar entrevista enquanto os principais atletas não pararam para falar com a imprensa.

Bronca com a diretoria

Os problemas políticios de longa data entre o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o vice-presidente de relações externas, Luiz Eduardo Baptista, também ajudaram a esgotar a paciência dos torcedores. A briga de egos entre a dupla, que tem pontos de discordância em vários assuntos, é apontada pelos torcedores como prejudicial ao clube.

Departamento Médico do Fla em xeque

Outro alvo da torcida na atual temporada é o trabalho do departamento médico. O Flamengo chegou a ter vários desfalques por conta de lesões, com alguns atletas demorando mais o que o normal para voltar, sofrendo lesões enquanto ainda estavam sendo tratados como no caso de Rodrigo Caio, que perdeu jogos importantes como os duelos contra o São Paulo na .

A vereança de Marcos Braz

Em um momento conturbado para o Flamengo, Marcos Braz decidiu ser candidato a vereador no Rio de Janeiro, onde saiu eleito. Há uma grande preocupação por parte da torcida sobre como ele fará para dividir o tempo entre as questões da capital e o time Rubro-Negro.

O dirigente volta e meia questionado sobre o assunto mas diz que não vai deixar de lado o clube. Com o futebol experimentando crise, as cobranças aumentam.