José Mourinho conta atualmente com um elenco de 26 jogadores, ao passo que o treinador português deseja se apoiar em apenas 20 atletas, além de 3 jogadores que sofrem com lesões de longa duração: Militão, Rodrygo e Ferland Mendy. Dessa forma, Mourinho se vê diante de 3 jogadores excedentes às suas necessidades, mesmo contabilizando os lesionados no elenco.

Mourinho já havia deixado clara a sua posição de forma explícita após a partida de Budapeste, quando afirmou: «Quero um plantel enxuto, com 20 jogadores mais os lesionados». E agora, após a confirmação da permanência de Thiago Pitarch no time principal, o número de jogadores do Real Madrid subiu para 26.

Levando em conta as reservas da atual janela de transferências, as coisas parecem bastante claras, já que Mourinho se mostra satisfeito com o seu elenco atual, com exceção de alguns jogadores que podem deixar o clube antes do fechamento do mercado.

O Real Madrid gastou 225 milhões de euros em 6 contratações para atender às necessidades do treinador: Diomande, Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva e Carlos Espí. Rodri deveria ter sido o reforço de maior destaque, mas o meio-campista do Manchester City deixou o clube em um momento crítico, e até agora não há planos para entrar no mercado de transferências a fim de contratar outro meio-campista.

Em contrapartida, a contratação de um novo zagueiro pode se tornar uma opção sobre a mesa caso o clube receba uma boa oferta pela contratação de Asensio e o formado na academia do Real Madrid concorde em partir, ainda que ele repita constantemente seu desejo de permanecer no time.

Parece que Mourinho conta com 3 jogadores excedentes às suas necessidades no elenco, mas ele busca aproveitar os jogadores capazes de ocupar mais de uma posição, como Arda Güler e Bernardo Silva, que conseguem atuar em toda a linha ofensiva, além da possibilidade de empregá-los no meio-campo.

O mesmo se aplica a Bellingham, e o treinador entende que a presença de jogadores que recebem poucos minutos e não têm grandes oportunidades de participação pode acabar criando um ambiente de trabalho tenso dentro do vestiário, algo que ele busca evitar.

O Real Madrid ainda espera vender Camavinga, mas a verdade é que o clube não recebeu, até o momento, nenhuma oferta séria pela contratação do jogador francês durante a atual janela de transferências de verão. E embora Camavinga tenha insinuado seu desejo de permanecer no time, ele pode mudar de posição caso receba uma oferta de algum dos grandes clubes.

Caso chegue uma oferta adequada, o Real Madrid não se oporá à saída do jogador, ainda que Mourinho tenha demonstrado admiração pelo que Camavinga apresentou durante a pré-temporada, além de elogiar sua dedicação nos treinos.

Já Endrick teve uma situação mais delicada, mas o clube barrou a ideia de emprestá-lo a pedido de Mourinho, de acordo com o que informou o jornal "AS" espanhol. Por isso, o foco agora se volta a outro jogador, Mendy, especialmente porque a posição de lateral-esquerdo conta com 3 jogadores.

O Real Madrid deseja encontrar uma solução para a situação de Mendy, mas o jogador, de acordo com o que informou o jornal «AS», não pretende deixar o clube no momento.

Por fim, o Real Madrid aguarda a chegada de ofertas pela contratação de Asensio, que confia fortemente em sua capacidade de convencer Mourinho de que é o jogador certo para o seu projeto. O formado na academia do clube fez um grande esforço durante a pré-temporada, antes de sofrer uma lesão muscular no quadríceps.

Espera-se que a lesão afaste Asensio dos treinos de Valdebebas por um período de seis semanas, o que aumentará a dificuldade de chegarem ofertas sérias pela sua contratação durante o período restante do mercado de transferências.

O plano de Mourinho consiste em ter dois jogadores por posição, mas há excesso em algumas posições, sobretudo a de zagueiro, até a recuperação de Militão, cuja situação ainda é incerta, e a de lateral-esquerdo, onde Mendy é visto como um caso difícil de se apoiar.

Também há excesso na posição de ponta-direita, com a capacidade de Bernardo Silva de ocupar várias posições, incluindo o meio-campo, além de uma abundância na posição de atacante.

Caso algum desses jogadores deixe o clube, o Real Madrid lidará com a situação de forma positiva, mas, se não chegarem ofertas adequadas, é provável que eles permaneçam no time. De todo modo, o clube já lançou as bases para o elenco de Mourinho, restando agora definir o destino dos jogadores excedentes antes do fechamento do mercado de transferências.