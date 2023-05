Criciúma x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Criciúma recebe o Ceará na tarde deste domingo (21), às 15h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos da Serie B ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Invicto no campeonato, o Criciúma é o terceiro colocado, com 14 pontos. Até o momento, o Tigre acumula quatro vitórias e dois empates. A equipe mandante não possui desfalques, além de contar com o retorno de Marquinhos Gabriel.

Já o Ceará não vence há duas rodadas, vindo de empate no último jogo. O Vozão é o 13º colocado, com 7 pontos marcados. William Formiga e Michel Macedo são ausências no time cearense.

Prováveis escalações

Criciúma: Luís Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel (Crystopher); Eder e Felipe Vizeu (Fabinho). Técnico: Cláudio Tencati.

Ceará: Richard; Warley,Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Willan Maranhão, Richardson e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Ceará

William Formiga e Michel Macedo estão lesionados.

Quando é?