Criciúma x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Catarinense 2026

Criciúma e Avaí se enfrentam neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Heriberto Hülse, em Criciúma, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela NSC TV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Criciúma vem de um resultado negativo na primeira rodada do estadual: perdeu, fora de casa, por 2 a 0 para o Marcílio Dias, e ocupa a última colocação do seu grupo. A equipe trabalhou durante a semana em casa e pode ter novidades na escalação. A expectativa do Tigre é reagir diante de sua torcida, usando o fator casa para buscar seus primeiros pontos no campeonato.

Já o Avaí começou o Campeonato Catarinense com vitória por 2 a 1 sobre o Barra, o que colocou o time entre os primeiros colocados do Grupo A. Como atual campeão e maior vencedor estadual com 19 títulos, o Leão entra no clássico com moral para buscar mais uma vitória na competição.

Por se tratar de um confronto tradicional e com uma longa história no futebol de Santa Catarina, o jogo promete muita tensão e equilíbrio.

Criciúma: Georgemy; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Steven, Gui Lobo, Jhonata Robert e Waguininho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

Avaí: Otávio; Wallison, Gabriel Simples, Alysson e DG; Zé Ricardo, Pedro Cuiabá e Jean Lucas; Garcez, Josmar e Thayllon. Técnico: Cauan de Almeida.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Avaí

O zagueiro João Maistro se recupera de uma lesão na coxa direita.

Quando é?

Data: domingo, 11 de janeiro de 2026

domingo, 11 de janeiro de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Heriberto Hülse, Criciúma - SC

