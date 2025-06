Criciúma x Amazonas: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (15), no Estádio Heriberto Hülse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Amazonas se enfrentam neste domingo (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 12ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga para se afastar da zona de rebaixamento, o Criciúma volta a campo embalado por duas vitórias consecutivas na Série B. No momento, a equipe catarinense ocupa a 15ª posição, com 12 pontos, dois a menos que o Botafogo-SP, equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Amazonas, com 10 pontos, pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória. Na última rodada, venceu o Athletic Club por 1 a 0.

Criciúma: Alisson; Léo Alaba, Rodrigo, Luciano Castán e Marcinho; Zé Gabriel, Matheus Trindade, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Nicolas e Diego Gonçalves.

Amazonas: Pedro Caracoci; Castrillón, Jackson e Fabiano; Thomás Luciano, Robertinho, Larry Vásquez e Rafael Monteiro; Kevin Ramírez, Luan Silva e Zabala.

Desfalques

Criciúma

Paulo Vitor e Erick seguem no departamento médico.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Criciúma x Amazonas

Retrospecto Recente

Classificação