Criciúma x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (6) pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Ituano se enfrentam na tarde deste sábado (6), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

O Criciúma chega para o duelo deste sábado tentando manter a sua invencibilidade na competição. Nos quatro jogos disputados até o momento, foram três vitórias e um empate da equipe, que soma 10 pontos até o momento.

Do outro lado, o Ituano chega em busca de sua primeira vitória jogando fora de casa. Nos dois jogos como visitante até o momento, foram duas derrotas. Porém, a equipe de Itu venceu os seus dois confrontos dentro de casa, somando seis pontos.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo Fagundes, Walisson Maia, Marcelo Hermes; Arlison, Rômulo, Crystopher, Fellipe Matheus; Felipe Vizeu, Lohan.

Ituano: Jefferson Paulino; Guilherme Pacheco, Frazan, Carlão, Mário Sergio; Marcelo Freitas, Marthã Fernando, Bruno Xavier, Eduardo Person, Hélio Borges; Diego Quirino.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?