"Criança mimada e traidora"... A torcida do Atlético ataca Álvarez com um comunicado contundente

As declarações do atacante argentino Julián Álvarez, nas quais ele anunciou abertamente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, causaram uma onda de indignação nos bastidores do clube da capital e entre sua torcida. Isso aconteceu depois que ele declarou, após a partida de sua seleção contra a Áustria na Copa do Mundo: “A melhor opção para todos é a transferência; quero realizar meu sonho”, em clara referência ao seu desejo de se juntar ao Barcelona ou ao Real Madrid.

A primeira reação veio da diretoria dos Rojiblancos, que expressou seu profundo descontentamento com a estratégia adotada pelo Barcelona na negociação, ameaçando recorrer a medidas legais e entrar em contato com a FIFA caso o clube catalão continuasse pressionando o jogador a rescindir seu contrato ou a forçá-lo a sair.

A reação da torcida não se fez esperar; a Federação Internacional das Associações de Torcedores do Atlético de Madrid divulgou um comunicado em tom severo por meio de suas contas oficiais, no qual descreveu o atacante argentino como um “criança mimada”. No início do comunicado, dizia: “Álvarez prova ser uma criança mimada com menos capacidade de raciocínio do que uma pedra de calçada, um traidor que se coloca no mesmo nível de Thibaut Courtois e Hugo Sánchez”.

As associações de torcedores exigiram que a diretoria do clube trate o jogador com rigor caso ele persista nessa atitude, e encerraram o comunicado dizendo: “Agora devemos tratá-lo como ele merece; ou ele paga o valor total da cláusula de rescisão ou é enviado para o banco de reservas. Esperamos que a diretoria o coloque no lugar certo; caso contrário, nos sentiremos duplamente traídos”.

Álvarez tem um contrato de longo prazo com o Atlético de Madrid, válido até 30 de junho de 2030, e inclui uma cláusula de rescisão astronômica no valor de 500 milhões, número ao qual a diretoria do Atlético se apega, afirmando que o jogador não está à venda e que não considerará nenhuma oferta apresentada para contratá-lo, enquanto o jogador insiste que a saída é a melhor opção para todas as partes.