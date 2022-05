CRB x CSA: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (1), pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e CSA fazem clássico alagoano nesta quarta-feira (1), no estádio Rei Pelé, a partir das 21h30 (de Brasília), pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO CRB x CSA DATA Quarta-feira, 1 de junho de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhões (RJ)

Assistentes: Thiago Oliveira e Carlos Filho (RJ)

Quarto árbitro: Jose Laranjeira (AL)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Onde vai passar?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no estádio Rei Pelé.

Informações da partida

O CRB chega confiante para o clássico desta quarta-feira, após conquistar duas vitórias consecutivas no campeonato.

O time alvirrubro é o 13º colocado, com 10 pontos marcados.

Já o CSA se recuperou na última rodada e vai em busca de mais um triunfo na Série B.

A equipe azul e branca está na 11ª posição, com 11 pontos.

Últimos resultados e próximos jogos

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 CRB Série B 24 de maio de 2022 CRB 1 x 0 Londrina Série B 18 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x CRB Série B 8 de junho de 2022 19h (de Brasília) CRB x Vila Nova Série B 11 de junho de 2022 16h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 1 Novorizontino Série B 28 de maio de 2022 Náutico 1 x 1 CSA Série B 19 de maio de 2022

Próximas partidas