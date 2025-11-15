CRB x Vila Nova: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

CRB e Vila Nova se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 37ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Invicto há sete jogos, com três vitórias e quatro empates, o CRB volta a campo já sem chances de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em oitavo lugar, com 53 pontos, o time alagoano cumpre apenas tabela. Em 36 jogos na Série B, acumula 15 vitórias, oito empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 49%.

Por outro lado, o Vila Nova em 12º lugar, com 46 pontos, não vence há quatro jogos, acumulando uma derrota e três empates. Para o confronto, o técnico Umberto Louzer terá o retorno de Willian Formiga.

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Douglas Baggio, Mikael e Dadá Belmonte.

Vila Nova: Victor Hugo; Elias, Weverton, Walisson Maia e Willian Formiga; Ralf, Enzo e Dodô; André Luis, Vinicius Paiva e Gabriel Poveda.

Desfalques

CRB

Thiaguinho está suspenso.

Vila Nova

Tiago Pagnussat, Igor Henrique, Gustavo Pajé e João Vieira estão suspensos.

Quando é?

Data: sábado, 15 de novembro de 2025

sábado, 15 de novembro de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL

Retrospecto recente

Classificação

Links úteis